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Итоговый турнир ATP — 2023: расписание матчей 17 ноября

Итоговый турнир ATP — 2023: расписание матчей 17 ноября
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17 ноября в Турине пройдут заключительные матчи группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей шестого игрового дня.

Итоговый турнир ATP, одиночный разряд. 17 ноября

Красная группа

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — начало матча не ранее 16:30 мск.

Андрей Рублёв (Россия, 5) — Александр Зверев (Германия, 7) — начало матча не ранее 23:00 мск.

Итоговый турнир ATP, парный разряд. 17 ноября

Красная группа

Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания) (2) — Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (3) — начало матча не ранее 14:00 мск.

Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) (6) — Рикки Хидзиката/Джэйсон Каблер (оба — Австралия) (8) — начало матча не ранее 20:30 мск.

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