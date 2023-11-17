Сегодня, 17 ноября, определится соперник третьей ракетки мира российского теннисиста Даниил Медведева по полуфиналу Итогового чемпионата ATP — 2023.

Россиянин уже гарантировал себе выход в плей-офф соревнований, однако с какого места в красной группе он выйдет в следующую стадию будет определено после последних матчей группового этапа Итогового турнира. В случае победы над испанцем Карлосом Алькарасом или поражения в трёх сетах (и победы немца Александра Зверева над россиянином Андреем Рублёвым) Медведев займёт первое место в группе и сыграет в полуфинале с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Если Медведев проиграет Алькарасу, а Рублёв обыграет Зверева, или в случае поражения в двух сетах Медведева и победы Зверева третья ракетка мира станет вторым в группе и сразится в плей-офф с итальянцем Янником Синнером.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: с какого места Даниил Медведев выйдет из группы в плей-офф Итогового чемпионата ATP?

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