Даниил Медведев — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 17 ноября, состоится матч группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Испании Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас на Итоговом чемпионате ATP.

Счёт личных встреч равный — 2-2. Медведев обыграл Алькараса во втором круге Уимблдона-2021, а затем они трижды встречались уже в этом году. Испанец победил сначала в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, потом в полуфинале Уимблдона, но Медведев взял реванш в полуфинале US Open. Итоговый турнир ATP продлится до 19 ноября.