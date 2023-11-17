Руседски: поведение Рублёва в матче с Алькарасом — безумие. Повезло, что была лишь кровь

Бывшая четвёртая ракетка мира, британец Грег Руседски высказался о поведении пятой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва в матче Итогового чемпионата ATP — 2023 с испанцем Карлосом Алькарасом. Россиянин ракеткой разбил себе колено до крови во время встречи.

«Рублёв сошёл с ума. То, что он сделал, безумие, давайте будем честны. Ты можешь нанести себе серьёзную травму, ударив по колену так, как это сделал Андрей. Ему повезло, что была лишь кровь. Хорошая новость в том, что он не травмировался, но Рублёву нужно изменить своё поведение. Он так отчаянно хочет победить — и не находит баланс. Его первоклассная игра недостаточно хороша в матчах с теми, у кого больше разнообразия на корте. Он пытается работать над своей игрой, и ему это нужно, чтобы побеждать таких теннисистов, как Алькарас. Если Рублёв этого не сделает, то будет стабильно находиться в восьмёрке лучших, но не доберётся до полуфиналов, финалов и не выиграет мэйджоры», — приводит слова Руседски Tennis Up To Date.