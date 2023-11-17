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Глава Lacoste раскритиковал Циципаса за снятие с Итогового, назвав его поведение нечестным

Глава Lacoste раскритиковал Циципаса за снятие с Итогового, назвав его поведение нечестным
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Генеральный директор Lacoste Тьерри Гибер раскритиковал греческого теннисиста Стефаноса Циципаса с Итогового чемпионата ATP и похвалил итальянца Янника Синнера, который вышел в плей-офф турнира.

«Снимаю шляпу перед Янником Синнером за его победу. Несмотря на нечестное поведение Циципаса, он показал всем, почему он будущий чемпион и настоящий человек», — написал Гибер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Циципас подвергся критике после того, как вышел на матч с представителем Дании Хольгером Руне на Итоговом, но снялся уже после третьего сыгранного гейма. Из-за этого клиент компании сербский теннисист Новак Джокович мог не пройти в плей-офф, если бы проиграл Руне в матче, который состоялся накануне.

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