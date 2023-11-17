«Получение травм — часть спорта». Маррей ответил главе Lacoste, раскритиковавшему Циципаса

Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей отреагировал на слова генерального директора Lacoste Тьерри Гибера, который ранее обвинил шестую ракетку мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в нечестном поведении из-за снятия с Итогового чемпионата ATP — 2023.

«Странное заявление от генерального директора спортивного бренда. Получение травм — это часть спорта, а не нечестное поведение», — написал Маррей в социальных сетях.

Напомним, Циципас подвергся критике после того, как вышел на матч с представителем Дании Хольгером Руне на Итоговом, но снялся уже после третьего сыгранного гейма. В том числе из-за этого клиент компании Lacoste, сербский теннисист Новак Джокович мог не пройти в плей-офф, если бы Синнер проиграл Руне в матче, который состоялся накануне. Отметим, что Хольгеру засчитали победу над Стефаносом со счётом 2:0 по сетам.