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«Получение травм — часть спорта». Маррей ответил главе Lacoste, раскритиковавшему Циципаса

«Получение травм — часть спорта». Маррей ответил главе Lacoste, раскритиковавшему Циципаса
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Экс первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей отреагировал на слова генерального директора Lacoste Тьерри Гибера, который ранее обвинил шестую ракетку мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в нечестном поведении из-за снятия с Итогового чемпионата ATP — 2023.

«Странное заявление от генерального директора спортивного бренда. Получение травм — это часть спорта, а не нечестное поведение», — написал Маррей в социальных сетях.

Напомним, Циципас подвергся критике после того, как вышел на матч с представителем Дании Хольгером Руне на Итоговом, но снялся уже после третьего сыгранного гейма. В том числе из-за этого клиент компании Lacoste, сербский теннисист Новак Джокович мог не пройти в плей-офф, если бы Синнер проиграл Руне в матче, который состоялся накануне. Отметим, что Хольгеру засчитали победу над Стефаносом со счётом 2:0 по сетам.

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