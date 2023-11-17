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Андрей Рублёв — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Андрей Рублёв — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
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Сегодня, 17 ноября, состоится матч группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Германии Александром Зверевым (восьмой в рейтинге ATP). Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Зверев на Итоговом чемпионате ATP — 2023.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
17 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Напомним, Андрей Рублёв потерял шансы на выход в плей-офф, потерпев два поражения на групповом этапе. Александр Зверев по-прежнему борется за место в полуфинале, имея в активе одну победу и одно поражение.

Итоговый турнир ATP продлится до 19 ноября.

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