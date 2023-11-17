Медведев уступил Алькарасу в первом сете матча на Итоговом чемпионате АТР

Завершился первый сет матча группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встречается с представителем Испании Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP). Испанский теннисист выиграл стартовую партию со счётом 6:4.
Первый сет поединка Медведева с Алькарасом продлился 39 минут. Испанский теннисист смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Медведев заработал два брейк-пойнта, но не реализовал ни один из них.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас на Итоговом чемпионате ATP.
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Отметим, что Медведев и Алькарас борются за лидерство в Красной группе Итогового. В неё также входят немец Александр Зверев (8) и россиянин Андрей Рублёв (5).
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