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Медведев уступил Алькарасу в первом сете матча на Итоговом чемпионате АТР

Медведев уступил Алькарасу в первом сете матча на Итоговом чемпионате АТР
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Завершился первый сет матча группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встречается с представителем Испании Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP). Испанский теннисист выиграл стартовую партию со счётом 6:4.

Первый сет поединка Медведева с Алькарасом продлился 39 минут. Испанский теннисист смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Медведев заработал два брейк-пойнта, но не реализовал ни один из них.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас на Итоговом чемпионате ATP.

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
17 ноября 2023, пятница. 16:40 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
4 		4
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что Медведев и Алькарас борются за лидерство в Красной группе Итогового. В неё также входят немец Александр Зверев (8) и россиянин Андрей Рублёв (5).

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