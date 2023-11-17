Медведев проиграл Алькарасу в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата

Сегодня, 17 ноября, состоялся матч группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встречался с представителем Испании Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP). Игра продолжалась 1 час и 20 минут и завершилась победой испанского теннисиста в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карлос Алькарас на Итоговом чемпионате ATP.

Карлос Алькарас трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти заработанных брейк-пойнтов. На счету Даниила Медведева по три эйса и двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.