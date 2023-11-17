Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР

Сегодня, 17 ноября, состоялся матч заключительного тура группового этапа Итогового чемпионата АТР, в котором встречались третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и представитель Испании Карлос Алькарас (второй в рейтинге ATP). По итогам встречи, в которой сильнее оказался Алькарас (6:4, 6:4), стали известны полуфинальные пары турнира.

Полуфинальные пары Итогового чемпионата АТР — 2023:

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия);

Карлос Алькарас (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

Синнер и Алькарас стали победителями своих групп, Медведев и Джокович вышли в плей-офф со вторых мест.

Отметим также, что заключительный матч группового этапа, в котором сыграют немец Александр Зверев и россиянин Андрей Рублёв, никак не повлияет на расклад сил в Красной группе.