Ольховский высказался о поражении Медведева в матче с Алькарасом на Итоговом турнире

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский высказался о поражении третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в матче группового этапа Итогового чемпионата с представителем Испании Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP). Игра завершилась победой Алькараса в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

«Матч был не лучший ни со стороны одного, ни со стороны другого. По качеству игры Даниил выглядел лучше в предыдущих двух матчах. Алькарас — это не тот Карлос, который был номером один. Сегодня были какие-то необъяснимые ошибки справа. Алькарасу была нужна эта победа. Может, для Даниила это не худший вариант, потому что будет играть против Синнера, а не Джоковича», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.