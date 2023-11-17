Янчук: вдруг у Медведева был расчёт не упираться с Алькарасом, чтобы сыграть с Синнером?

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в матче группового этапа Итогового чемпионата с представителем Испании Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP). Игра завершилась победой Алькараса в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

«Напрашивается мысль, что вдруг был расчёт не особо упираться, чтобы сыграть не с Джоковичем, а с Синнером. Алькарас был немного побыстрее, неплохо играл. Но нет полной уверенности, что Даниил выкладывался наизнанку и старался выиграть любой ценой. Да, он играл старательно, но не на пределе. Конечно, Медведев хотел выиграть, но не получилось. Не беда», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.