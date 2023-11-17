«Синнер может делать всё на корте». Медведев — о сопернике в полуфинале Итогового турнира

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём сопернике по полуфиналу Итогового турнира АТР итальянце Яннике Синнере.

Синнер выиграл все три матча и занял первое место в Зелёной группе. Медведев после поражения от испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 4:6 стал вторым в Красной группе.

«Янник в прекрасной форме. Синнер может делать всё на корте сейчас — выходить к сетке, хорошо играть сзади, кидать укороченные, резать. Мне надо быть лучше, отвечать на его удары. Он играет великолепно, но проиграл два сета на турнире. Я постараюсь сыграть лучше, лучше, чем сегодня.

Полуфинал с Янником при полных родных трибунах. Понятно, что могут быть свисты в мой адрес. Когда ты играешь против местного, ты больше к этому готов. Здесь ты больше это уважаешь. Постараюсь показать свой лучший теннис, чтобы завоевать публику в том числе», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее на Итоговом турнире АТР Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва и представителя Германии Александра Зверева.