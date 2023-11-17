Медведев рассказал, повлиял ли на него досрочный выход в полуфинал Итогового

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в матче с представителем Испании Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP). Игра продолжалась 1 час и 20 минут и завершилась победой испанского теннисиста в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

«Сегодня я сыграл на 8,5 из 10. Никогда не хочется проигрывать матч перед полуфиналом. Теперь мне надо себя пересобрать на полуфинал. Я хотел выиграть сегодня.

Когда уже знаешь, что ты уже вышел в полуфинал, конечно, ощущается чуть иначе. Конечно, когда ты уже в полуфинале, ты не будешь нырять за «мёртвым» мячом. Чувствую себя неудобно перед Зверевым, но такое бывает.

Энергетика меняется, когда ты уже в полуфинале. Всегда хочется 3:0 в группе, здесь было за что играть — очки, первое место, деньги — да, это не самое главное на турнире. Но всё равно энергетика другая. Считаю, что играл хорошо, лучше, чем со Зверевым. В важных моментах Карлос сыграл лучше. Я старался на 100%», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Несмотря на поражение, Медведев со второго места вышел в полуфинал турнира, где встретится с итальянцем Янником Синнером.