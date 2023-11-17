Камельзон: для Медведева попасть на Синнера в полуфинале лучше, чем на Джоковича

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о том, что Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата АТР и вышел в полуфинал на итальянца Янника Синнера.

«Нет никакой трагедии в поражении Медведева от Алькараса. Попасть на Синнера в полуфинале даже лучше, чем на Джоковича. С Синнером Даня может поработать — это не проблема. Я уже говорил, что в этих группах любой может выиграть турнир. Единственный, кому я отдаю предпочтение — Джокович. Обидно, что проиграл Алькарасу, но это ничего не значит. Команда учтёт все ошибки и будут работать дальше. Мы уже потеряли Рублёва, поэтому не хотелось бы терять Медведева», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.