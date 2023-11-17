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Медведев — о Синнере: думаю, Яннику со мной не скучно, как и мне с ним

Медведев — о Синнере: думаю, Яннику со мной не скучно, как и мне с ним
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не придаёт значения статистике личных встреч со своим соперником по полуфиналу Итогового турнира АТР итальянцем Янником Синнером.

Медведев ведёт со счётом 6-2, но Синнер выиграл у россиянина в двух финалах в 2023 году – в Вене и в Пекине. При этом в единственном матче соперников на Итоговом турнире АТР в 2021-м сильнее был Даниил.

«Для меня личные встречи не имеют значения. Имеет значение только тот факт, что Янник в отличной форме. Я неплохо сыграл в Пекине, ещё лучше сыграл в Вене, но тоже не выиграл. Значит надо сыграть ещё лучше.

Я видел фотку, где болельщица обращается ко мне — скучно ли мне было в Вене и Пекине с Синнером. Я тогда, в 2021-м, не понимал, что мне делать, потому что была энергетика, но мне хотелось выиграть, я выиграл. Думаю, Яннику со мной не скучно, как и мне с ним. В Вене и Пекине точно скучно не было — завтра попробуем тоже, чтобы не было», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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