Медведев — о Синнере: думаю, Яннику со мной не скучно, как и мне с ним

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не придаёт значения статистике личных встреч со своим соперником по полуфиналу Итогового турнира АТР итальянцем Янником Синнером.

Медведев ведёт со счётом 6-2, но Синнер выиграл у россиянина в двух финалах в 2023 году – в Вене и в Пекине. При этом в единственном матче соперников на Итоговом турнире АТР в 2021-м сильнее был Даниил.

«Для меня личные встречи не имеют значения. Имеет значение только тот факт, что Янник в отличной форме. Я неплохо сыграл в Пекине, ещё лучше сыграл в Вене, но тоже не выиграл. Значит надо сыграть ещё лучше.

Я видел фотку, где болельщица обращается ко мне — скучно ли мне было в Вене и Пекине с Синнером. Я тогда, в 2021-м, не понимал, что мне делать, потому что была энергетика, но мне хотелось выиграть, я выиграл. Думаю, Яннику со мной не скучно, как и мне с ним. В Вене и Пекине точно скучно не было — завтра попробуем тоже, чтобы не было», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.