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Стало известно расписание полуфиналов Итогового чемпионата АТР

Стало известно расписание полуфиналов Итогового чемпионата АТР
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18 ноября в Турине тремя полуфинальными матчами продолжится Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Итоговый турнир ATP, одиночный разряд. 18 ноября

Полуфиналы:

Янник Синнер (Италия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 3) — начало матча не ранее 16:30 мск;

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Новак Джокович (Сербия, 1) — начало матча не ранее 23:00 мск.

Итоговый турнир ATP, парный разряд. 18 ноября

Полуфиналы:

Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) (5) — Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (3) — начало матча не ранее 14:00 мск;

Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) (6) — Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция) (4) — начало матча не ранее 20:30 мск.

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