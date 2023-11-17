Стало известно расписание полуфиналов Итогового чемпионата АТР

18 ноября в Турине тремя полуфинальными матчами продолжится Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Итоговый турнир ATP, одиночный разряд. 18 ноября
Полуфиналы:
Янник Синнер (Италия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 3) — начало матча не ранее 16:30 мск;
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Новак Джокович (Сербия, 1) — начало матча не ранее 23:00 мск.
Итоговый турнир ATP, парный разряд. 18 ноября
Полуфиналы:
Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) (5) — Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (3) — начало матча не ранее 14:00 мск;
Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) (6) — Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция) (4) — начало матча не ранее 20:30 мск.