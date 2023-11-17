Алькарас: готов встретиться с Новаком, чувствую, что играю как в первой половине сезона

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, 20-летний испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в матче заключительного тура группового этапа Итогового чемпионата АТР, обеспечившую ему выход в полуфинал турнира.

«Я очень, очень рад, что могу сыграть здесь свой первый полуфинал. Я думаю, что ключевым моментом сегодня было оставаться сильным морально. Было несколько геймов, в которых я испытывал проблемы. Иногда Даниил играл просто невероятно. Важно сохранять спокойствие, оставаться сильным и верить в свою игру в такие моменты. Я хочу сказать, что это было ключевым моментом сегодня.

Думаю ли я о победе в турнире? Ну, до титула всего два матча, но в то же время это слишком далеко. Мне предстоит сыграть с Новаком в полуфинале. Если я выиграю этот матч, меня ждёт очень тяжёлый финал.

Я мечтаю выиграть этот турнир. Почему нет? Но сначала мне нужно показать свою лучшую игру в полуфинале. Мне предстоит встретиться с одним из лучших игроков в истории. Прямо сейчас мне предстоит встретиться с лучшим игроком мира. Мне придётся показать свою лучшую игру, если я хочу победить его.

Стал ли я по-другому готовиться к матчам с Новаком после поражения в финале «Ролан Гаррос»? Наверное, я просто сильнее морально. Прямо сейчас, сравнивая с Парижем, я говорил о том, что нужно справляться с давлением, пережить трудные моменты. В Париже я не справился. Но я извлёк опыт. Затем был «Уимблдон», турнир в Цинциннати. Это были действительно хорошие матчи.

Я думаю, что, встречаясь с таким человеком, как Новак, ты должен оставаться сильным морально и справляться с давлением, которое он оказывает на тебя при каждом мяче, в каждом моменте. Думаю, я многому научился и готов встретиться с ним завтра.

Чувствую ли я, что набрал прежнюю форму? Да, я чувствую, что играю на том же уровне, что и в первой половине года. Я говорил с тренером после первого матча о том, что нужно отдать всё, что у меня есть на этом турнире. Это последний турнир в году. Пришло время выложиться на все 100% в этих матчах», — рассказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.