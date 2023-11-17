Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев сравнил форхенд Рублёва и Алькараса

Медведев сравнил форхенд Рублёва и Алькараса
Комментарии

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, чей форхенд является для него более неудобным — соотечественника Андрея Рублёва или испанца Карлоса Алькараса.

«Чей форхенд мне неудобнее — Рублёва или Алькараса? У Андрея он точнее, но у Карлоса сильнее. Алькарас может одним форхендом завершить розыгрыш», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 17 ноября, третья ракетка мира Даниил Медведев уступил представителю Испании Карлосу Алькарасу (второй в рейтинге ATP). Игра продолжалась 1 час и 20 минут и завершилась победой испанского теннисиста в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, Алькарас сразится с сербом Новаком Джоковичем.

Материалы по теме
Полуфиналы Итогового — огонь: Медведев — Синнер, Джокович — Алькарас. Все расклады
Полуфиналы Итогового — огонь: Медведев — Синнер, Джокович — Алькарас. Все расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android