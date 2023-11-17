Медведев: чтобы победить меня, недостаточно просто подойти к сетке, вы должны быть хороши

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что соперники чаще атакуют его, когда он выходит к сетке.

«О парнях, выходящих к сетке. Те, кто это делает, думают, что это своего рода хорошая тактика в матчах против меня, но вы должны играть хорошо у сетки.

Например, Саша Зверев. Для меня он теннисист, который хорошо играет у сетки. Карлос смог сегодня выполнить несколько ударов с лёта в движении. Возможно, в мире есть два-три игрока, которые могут это сделать. Саша часто выходил к сетке, но я часто обводил его.

Я знаю, как делать обводящие удары, и буду делать это чаще, потому что, возможно, в матчах против меня игроки будут чаще выходить к сетке. Чтобы победить меня, недостаточно просто подойти к сетке. Я выполню обводящий удар. Вы должны быть действительно хороши у сетки.

Если парни продолжат это делать и я действительно увижу, что мне трудно, я найду способ. На данный момент я этого не вижу. Да, некоторые парни могут это сделать. Да, иногда они добиваются успеха, но иногда и проигрывают. Я думаю, что на US Open Карлос выходил раз 50 к сетке, и он проиграл тот матч мне. То же самое, например, с О'Коннеллом», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.