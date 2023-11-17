Андрей Рублёв уступил Александру Звереву в первом сете матча Итогового чемпионата АТР

Сегодня, 17 ноября, проходит матч группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Германии Александром Зверевым (восьмой в рейтинге ATP). Завершился первый сет встречи. Он продолжался один час и четыре минуты, итоговый счёт — 6:4 в пользу Александра Зверева.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Александр Зверев на Итоговом чемпионате ATP — 2023.
Андрей Рублёв смог реализовать в первом сете один из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Зверев реализовал два брейк-пойнта из пяти.
Напомним, Андрей Рублёв потерял шансы на выход в плей-офф, потерпев два поражения на групповом этапе. Александр Зверев лишился шансов на место в полуфинале после сегодняшней победы Карлоса Алькараса в матче с Даниилом Медведевым.
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