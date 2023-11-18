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Андрей Рублёв: много матчей проигрываю не по игре, а из-за эмоций

Андрей Рублёв: много матчей проигрываю не по игре, а из-за эмоций
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги своего выступления на Итоговом чемпионате АТР в Турине.

Рублёв потерпел три поражения, последовательно проиграв Даниилу Медведеву, Карлосу Алькарасу и Александру Звереву.

«Позитивное, что получилось отобраться на Итоговый — круто быть здесь среди этих игроков. Это мой лучший сезон в карьере, посмотрим, надеюсь, что это не предел. Надеюсь, что смогу ещё прибавить.

Сейчас отдохну неделю, а потом начну предсезонную подготовку. За неделю постараюсь забыть теннис, потом буду вспоминать заново.

Критиковать себя буду за то, что эмоции до сих пор много мешают. Много матчей из-за этого проигрываю не по игре, а из-за эмоций. Но сейчас я прибавил в эмоциональных моментах, где мне этого не хватало. Это помогло закончить год в пятёрке», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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