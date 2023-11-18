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Алькарас после победы над Медведевым вспомнил культовое празднование Криштиану Роналду

17 ноября состоялся матч группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встречался с представителем Испании Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP). Игра продолжалась 1 час и 20 минут и завершилась победой испанского теннисиста в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

После победы в матче теннисисты по традиции оставляют фломастером послание на телекамере.

«Полуфинал! Siuuuu!» — написал Алькарас, вспомнив фирменное празднование португальского нападающего Криштиану Роналду.

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

В полуфинале Итогового турнира Алькарас сыграет с представителем Сербии Новаком Джоковичем, а Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.