Итоговый турнир ATP — 2023: результаты матчей 17 ноября, турнирная сетка

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В Турине на Итоговом турнире ATP состоялись заключительные матчи в Красной группе в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр 17 ноября.

Одиночный разряд

Красная группа

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4, 6:4.

Александр Зверев (Германия, 7) — Андрей Рублёв (Россия, 5) — 6:4, 6:4.

Алькарас вышел в полуфинал с первого места в группе, а Медведев — со второго.

Соперником испанца в борьбе за выход в финал стал серб Новак Джокович, соперником россиянина — итальянец Янник Синнер.

Парный разряд

Красная группа

Рохан Бопанна/Мэттью Эбден (Индия/Австралия, 3) — Весли Колхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания, 2) — 6:4, 7:6 (7:5).

Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 6) — Рикки Хидзиката/Джэйсон Каблер (оба — Австралия, 8) — 5:7, 6:1, [10:2].

Рам и Солсбери вышли в полуфинал с первого места в группе, Бопанна и Эбден — со второго.

Соперниками американца и британца в борьбе за выход в финал будут мексиканец Сантьяго Гонсалес и француз Эдуард Роже-Васслен, соперниками индийца и австралийца — испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября. Действующим чемпионом в одиночном разряде является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

Напомним, победительницей Итогового турнира WTA стала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финале турнира разгромила американку Джессику Пегулу. В паре на турнире победили россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд.