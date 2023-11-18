Итоговый турнир ATP — 2023: расписание матчей 18 ноября

18 ноября в Турине пройдут полуфинальные матчи Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей седьмого игрового дня.
Итоговый турнир ATP, одиночный разряд. 18 ноября
Янник Синнер (Италия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 3) — начало матча не ранее 16:30 мск.
Карлас Алькарас (Испания, 2) — Новак Джокович (Сербия, 1) — начало матча не ранее 22:00 мск.
Итоговый турнир ATP, парный разряд. 18 ноября
Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) (5) — Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (3) — начало матча не ранее 14:00 мск.
Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) (6) — Эдуар Роже-Васслен (Франция)/Сантьяго Гонсалес (Мексика) (4) — начало матча не ранее 20:30 мск.