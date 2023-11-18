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Видеообзор поражений Медведева от Алькараса и Рублёва от Зверева на Итоговом чемпионате

На Итоговом чемпионате ATP – 2023 в Турине (Италия) завершился групповой этап одиночных соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором заключительных матчей Красной группы.

В первом из них чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, россиянин Даниил Медведев встречался с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом. Матч продолжался 1 час и 20 минут и завершился победой испанского теннисиста в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

В заключительном матче Красной группы олимпийский чемпион 2020 года, пятая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв потерпел поражение от олимпийского чемпиона 2020 года, представителя Германии Александра Зверева (восьмой в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.