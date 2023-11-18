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Андрей Рублёв назвал причину своего поражения от Зверева на Итоговом чемпионате ATP

Андрей Рублёв назвал причину своего поражения от Зверева на Итоговом чемпионате ATP
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Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв высказался о поражении от немца Александра Зверева в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата ATP – 2023.

«Конечно, хотелось победить. Да и играл хорошо — в принципе, мне кажется, даже лучше играл. Да, я бы сказал, что простуда отошла. У меня получалось многое, да и настрой был лучше, а не как обычно. Но классическое завершение, как и в первые двух матчах. Я не выключался, просто в нужный момент не подавал. В первом сете при 4:4, как мне кажется, у меня было очень мало первых подач: всего парочка, остальные все со второй. Конечно, в такие моменты, когда ты чувствуешь давление и ещё первую не подаёшь, играть тяжелее. Соответственно, проиграл свою подачу», — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

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