Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс будет представлена в Национальный зал славы женщин США

Серена Уильямс будет представлена в Национальный зал славы женщин США
Аудио-версия:
Комментарии

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс будет представлена в Национальный зал славы женщин США в марте следующего года, сообщает NBC.

«Зал славы 2024 года ‒ это люди, преодолевшие трудности, бросившие вызов статус-кво и оказавшие огромное влияние на историю», ‒ говорится в заявлении Зала славы.

Национальный зал славы женщин США отмечает не только великие теннисные достижения Серены Уильямс, но и её значительный вклад в области моды, предпринимательства и филантропии.

Напомним, 42-летняя американка занимала первую строчку мирового рейтинга в течение 319 недель, что является третьим показателем в истории. Кроме того, она выиграла наибольшее количество турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде в Открытую эру.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android