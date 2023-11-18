23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс будет представлена в Национальный зал славы женщин США в марте следующего года, сообщает NBC.

«Зал славы 2024 года ‒ это люди, преодолевшие трудности, бросившие вызов статус-кво и оказавшие огромное влияние на историю», ‒ говорится в заявлении Зала славы.

Национальный зал славы женщин США отмечает не только великие теннисные достижения Серены Уильямс, но и её значительный вклад в области моды, предпринимательства и филантропии.

Напомним, 42-летняя американка занимала первую строчку мирового рейтинга в течение 319 недель, что является третьим показателем в истории. Кроме того, она выиграла наибольшее количество турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде в Открытую эру.