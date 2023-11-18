Даниил Медведев – Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Итогового турнира

Сегодня, 18 ноября чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с четвёртой ракеткой мира, 22-летним итальянцем Янником Синнером за место в финале Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Янник Синнер в полуфинале Итогового чемпионата ATP – 2023.
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Медведев ведёт по личным встречам со счётом 6-2 (5-1 на харде в зале). В этом сезоне они четыре раза играли друг с другом в финалах, и счёт равный, 2-2.
Отметим, что Медведев уже выигрывал Итоговый в 2020 году, Синнер же стал первым в истории итальянцем, которому удалось пробиться в полуфинал Итогового турнира.
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