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Даниил Медведев – Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Итогового турнира

Даниил Медведев – Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Итогового турнира
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Сегодня, 18 ноября чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с четвёртой ракеткой мира, 22-летним итальянцем Янником Синнером за место в финале Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Янник Синнер в полуфинале Итогового чемпионата ATP – 2023.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
18 ноября 2023, суббота. 16:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев ведёт по личным встречам со счётом 6-2 (5-1 на харде в зале). В этом сезоне они четыре раза играли друг с другом в финалах, и счёт равный, 2-2.

Отметим, что Медведев уже выигрывал Итоговый в 2020 году, Синнер же стал первым в истории итальянцем, которому удалось пробиться в полуфинал Итогового турнира.

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