Андрей Рублёв четвёртый раз подряд завершил сезон в топ-10 мирового рейтинга

Чемпион Олимпиады-2020 в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв четвёртый раз подряд завершил сезон в топ-10 рейтинга ATP.

Напомним, Рублёв провёл свои последние матче в сезоне на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). Андрей со счётом 4:6, 4:6 проиграл чемпиону Олимпиады-2020 в одиночном разряде, немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа. Россиянин проиграл все три матча в своей группе.

Стоит отметить, что для Рублёва этот сезон стал лучшим по общему количеству побед, в его активе 56 выигранных матчей. Андрей завоевал два титула, причём один из них — победа на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) — стал для него самым крупным в карьере.