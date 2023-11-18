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Гранольерс/Себальос вышли в финал Итогового турнира ATP

Гранольерс/Себальос вышли в финал Итогового турнира ATP
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Испанский теннисист Марсель Гранольерс и его партнёр по парному разряду аргентинец Орасио Себальос одержали верх над дуэтом Бопанна/Эбден в полуфинале Итогового турнира ATP.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. По ходу матча Гранольерс/Себальос выполнили пять эйсов и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. На счету Бопанны/Эбдена — 11 подач навылет и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном. Также победители матча допустили две двойных ошибки, тогда как их соперники — пять.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. 1/2 финала
18 ноября 2023, суббота. 14:10 МСК
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Р. Бопанна М. Эбден

В финале Итогового турнира ATP Гранольерс/Себальос сыграют с победителями противостояния Рам/Солсбери —Гонсалес/Роже-Васслен. Финальный матч состоится завтра, 19 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 15 000 000.

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