Хольгер Руне продолжит сотрудничество с Борисом Беккером в 2024 году

Восьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне продолжит сотрудничество с шестикратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира немецким теннисистом Борисом Беккером в 2024 году. Это подтвердила его мама и менеджер Анеке Руне. Напомним, Беккер стал тренером Руне в октябре этого года.

«Мы с нетерпением ждём продолжения совместной работы в предсезонке и в 2024 году.

Я рада, что мы нашли комбинацию, при которой Хольгер счастлив и может снова ставить перед собой амбициозные цели, стремиться выигрывать турниры «Большого шлема». Это был трудный и показательный год, во время которого он приобрёл важный опыт, столкнулся с трудностями и разочарованиями.

Этот опыт необходим, чтобы бороться за крупнейшие трофеи», — приводит слова Анеке Tennis.com.