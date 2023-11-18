Медведев проиграл первый сет Синнеру в полуфинале Итогового турнира АТР

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в первом сете полуфинального матча на Итоговом чемпионате ATP в Турине уступил хозяину корта, итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6. Партия продолжалась 46 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Итогового турнира АТР Даниил Медведев – Янник Синнер.

Медведев ведёт по личным встречам со счётом 6-2 (5-1 на харде в зале – на этом покрытии проходит турнир в Турине). В этом сезоне они четыре раза играли друг с другом в финалах, и счёт равный, 2-2. Однако оба поражения от Янника Даниил потерпел осенью 2023 года на турнирах в Вене и Пекине.

Синнер на Итоговом турнире АТР выиграл все матчи в Зелёной группе, Медведев занял второе место в Красной группе, накануне проиграв испанцу Карлосу Алькарасу.