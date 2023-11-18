Итоговый турнир АТР: Медведев сравнял счёт по сетам в полуфинальном матче с Синнером

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сравнял счёт по сетам в полуфинальном матче Итогового чемпионате ATP в Турине. Медведев на тай-брейке выиграл второй сет у итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4). Партия продолжалась 1 час 3 минуты.
Напомним, в первом сете Медведев уступил хозяину корта, итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6. Впереди решающий сет.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Итогового турнира АТР Даниил Медведев – Янник Синнер.
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Медведев ведёт по личным встречам со счётом 6-2 (5-1 на харде в зале – на этом покрытии проходит турнир в Турине). В этом сезоне они четыре раза играли друг с другом в финалах, и счёт равный, 2-2. Однако оба поражения от Янника Даниил потерпел осенью 2023 года на турнирах в Вене и Пекине.
Синнер на Итоговом турнире АТР выиграл все матчи в Зелёной группе, Медведев занял второе место в Красной группе, накануне проиграв испанцу Карлосу Алькарасу.
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