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Медведев проиграл Синнеру и не сумел выйти в финал Итогового турнира АТР

Медведев проиграл Синнеру и не сумел выйти в финал Итогового турнира АТР
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия). В полуфинальном матче Медведев проиграл хозяину корта итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

Медведев 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не использовал ни одну из двух возможностей взять подачу соперника. Синнер выполнил 10 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал три из семи брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Итогового турнира АТР Даниил Медведев – Янник Синнер.

Напомним, Синнер на Итоговом турнире АТР выиграл все матчи в Зелёной группе, Медведев занял второе место в Красной группе, накануне проиграв испанцу Карлосу Алькарасу.

В финале Синнер сыграет с победителем полуфинального матча между Алькарасом и первой ракеткой мира представителем Сербии Новаком Джоковичем.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
18 ноября 2023, суббота. 16:40 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
3 		7 7 1
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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