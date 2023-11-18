Медведев проиграл Синнеру и не сумел выйти в финал Итогового турнира АТР

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия). В полуфинальном матче Медведев проиграл хозяину корта итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

Медведев 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не использовал ни одну из двух возможностей взять подачу соперника. Синнер выполнил 10 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал три из семи брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Итогового турнира АТР Даниил Медведев – Янник Синнер.

Напомним, Синнер на Итоговом турнире АТР выиграл все матчи в Зелёной группе, Медведев занял второе место в Красной группе, накануне проиграв испанцу Карлосу Алькарасу.

В финале Синнер сыграет с победителем полуфинального матча между Алькарасом и первой ракеткой мира представителем Сербии Новаком Джоковичем.