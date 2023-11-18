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Чесноков прокомментировал поражение Медведева в полуфинале на Итоговом турнире

Чесноков прокомментировал поражение Медведева в полуфинале на Итоговом турнире
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP, советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал поражение соотечественника Даниила Медведева в полуфинальном матче Итогового турнира с итальянцем Янником Синнером.

«Не понимаю, как Медведев в первом сете проиграл свою подачу при счёте 40:0. Один брейк был у Синнера, он его реализовал. Игра была абсолютно равной в первых двух сетах. В третьем же на втором брейк-пойнте Медведев даёт двойную. Он очень много давал таких подарков.

Синнер сыграл очень здорово. Хорошо отыграл третий сет. Все матчи против Медведева Синнер уставал, не выдерживал длинные розыгрыши. Сейчас же выдерживает, делает меньше ошибок. Он совсем другой игрок — у него обалденная уверенность. Это лучший сезон и матчи Синнера в этом году», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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