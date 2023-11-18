Ольховский: не лучший матч провёл Медведев с Синнером — было много ошибок

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский прокомментировал поражение соотечественника Даниила Медведева в полуфинальном матче Итогового турнира ATP с итальянцем Янником Синнером.

«В первом сете Медведев проиграл на своей подаче при счёте 40:0. Гейм выиграл не Синнер — его проиграл Медведев. В начале третьего сета начались ошибки. Он отдал свои подачи, а когда ты делаешь это в таком матче, очень сложно возвращать. Именно эти два гейма сыграли свою роль.

По матчу, когда Даниил играл в своей манере, переигрывал Синнера. Но было много ошибок, что несвойственно Даниилу. Может, связано с тем, что рисковал. Не лучший матч, который провёл Даниил. Но хороший турнир. Полуфинал Итогового — хороший результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.