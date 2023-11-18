Дмитриева: Синнер превзошёл Медведева. Янник великолепно играл и был на подъёме

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о поражении соотечественника Даниила Медведева в полуфинальном матче Итогового турнира ATP с итальянцем Янником Синнером, состоявшемся сегодня, 18 ноября.

«В первом сете Даниил неудачно сыграл гейм на своей подаче. Этим он выпустил соперника вперёд. Взять подачу Синнера не удалось. Это небольшой тактический просчёт. Игра была примерно равная.

В третьем сете было очень неудачное начало — сразу выпустил соперника. Дальше было сложно психологически. Синнер великолепно играл, был на подъёме и практически не ошибался. Мне кажется, что он превзошёл Медведева в матче», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.