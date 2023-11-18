Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чуть сошёл с ума». Медведев высказался об эмоциях в матче с Синнером

«Чуть сошёл с ума». Медведев высказался об эмоциях в матче с Синнером
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев, подводя итоги своего выступления на Итоговом турнире ATP, высказался о своём эмоциональном состоянии.

Напомним, Медведев дошёл до полуфинала соревнований, где проиграл со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 Яннику Синнеру.

«Со зрителями не было ничего, я чуть потерял голову, когда проиграл свою подачу. Я чувствовал, что они оценивают мои хорошие удары, зрители здесь хороши. Так что я просто чуть сошёл с ума», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В финале Итогового турнира ATP — 2023 итальянец сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который состоится сегодня, 18 ноября, начало – в 23:00 мск.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android