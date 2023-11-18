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Селиваненко прокомментировал поражение Медведева в полуфинале на Итоговом турнире

Селиваненко прокомментировал поражение Медведева в полуфинале на Итоговом турнире
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение соотечественника Даниила Медведева в полуфинальном матче Итогового турнира ATP с итальянцем Янником Синнером.

«Случилось то, что Янник провёл великолепный матч с минимальным количеством невынужденных ошибок и максимальным числом активно выигранных мячей. Отпустив в первом и третьем сетах свою подачу в начале каждой из этих партий, дальше уже Янник практически не дал Даниилу шансов выравнять счёт.

Что касается оценок, то, на мой взгляд, это дело самих спортсменов. Каждый из них максималист, а победитель на каждом турнире всегда кто-то один», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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