Селиваненко прокомментировал поражение Медведева в полуфинале на Итоговом турнире

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение соотечественника Даниила Медведева в полуфинальном матче Итогового турнира ATP с итальянцем Янником Синнером.

«Случилось то, что Янник провёл великолепный матч с минимальным количеством невынужденных ошибок и максимальным числом активно выигранных мячей. Отпустив в первом и третьем сетах свою подачу в начале каждой из этих партий, дальше уже Янник практически не дал Даниилу шансов выравнять счёт.

Что касается оценок, то, на мой взгляд, это дело самих спортсменов. Каждый из них максималист, а победитель на каждом турнире всегда кто-то один», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.