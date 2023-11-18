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Даниил Медведев прокомментировал проблемы с ногой в матче с Янником Синнером

Даниил Медведев прокомментировал проблемы с ногой в матче с Янником Синнером
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Российский теннисист Даниил Медведев, подводя итоги своего выступления на Итоговом турнире ATP, высказался о проблемах с ногой в полуфинальном матче с итальянцем Янником Синнером, который состоялся сегодня, 18 ноября. Напомним, Медведев проиграл со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

«Травмы не было, на тай-брейке заболело правое бедро, взял медицинский. Я был в хорошем настроении. Я решил взять физио, потому что бегать нужно было ещё много. Может, было можно чуть подождать. Решил сделать так. Подача подвела меня или я подвёл подачу», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В финале Итогового турнира ATP — 2023 Синнер сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который состоится сегодня, 18 ноября, начало – в 23:00 мск.

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