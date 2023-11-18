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Медведев: верю, что способен выиграть «Большой шлем» в следующем сезоне

Медведев: верю, что способен выиграть «Большой шлем» в следующем сезоне
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Российский теннисист Даниил Медведев, подводя итоги своего выступления на Итоговом турнире ATP, высказался о психологических проблемах по ходу нынешнего сезона, а также поделился ожиданиями от 2024 года.

«В теннисе так быстро меняются чувства. Перед Роттердамом я вообще не был уверен, что я способен выигрывать хоть что-то. После финала Австралии в 2022-м я долго плохо играл на «Шлемах». Потом был в полуфинале Уимблдона, финал US Open.

Сегодня я доволен вторым сетом — один из лучших сетов в сезоне. Я верю в себя. Верю, что я способен выиграть «Большой шлем» в следующем сезоне», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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