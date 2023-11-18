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Раджив Рам и Джо Солсбери вышли в финал Итогового турнира АТР

Раджив Рам и Джо Солсбери вышли в финал Итогового турнира АТР
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Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери вышли в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия). В полуфинальном матче Рам и Солсбери нанесли поражение представителю Мексики Сантьяго Гонсалесу и французу Эдуарду Роже-Васслену со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Рам и Солсбери четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и не использовали единственную возможность взять подачу соперников. Гонсалес и Роже-Васслен выполнили пять эйсов, трижды ошиблись на подаче и реализовали один брейк-пойнт.

За титул Итогового турнира АТР Рам и Солсбери сыграют в финале с испанцем Марселем Гранольерсом и аргентинцем Орасио Себальосом.

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