Джокович прокомментировал победу над Алькарасом в полуфинале Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в полуфинальном матче Итогового турнира ATP над испанцем Карлосом Алькарасом.

«Что касается матча, я с самого начала знал, что он будет очень напряженным. Мы играли четыре раза, и он один из самых совершенных игроков, с которыми я встречался в своей жизни. Очень динамичный, очень быстрый, способный на многое в защите и нападении. Для меня это большая победа. Я хорошо работал, когда должен был, с моей стороны это был почти идеальный матч», — приводятся слова Джоковича в социальной сети X (ранее Twitter) The Tennis Letter.

В финальном матче турнира Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл россиянина Даниила Медведева.