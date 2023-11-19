Джокович поделился ожиданиями от предстоящего финала с Синнером на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего финального матча с итальянцем Янником Синнером в полуфинале Итогового турнира ATP.

«Он показывает фантастический теннис. Возможно, это лучший теннис в его жизни, на этом этапе против игроков топ-10. Мы провели очень равный матч прошлой ночью. Атмосфера была невероятной, явно наэлектризованной. Я не ожидаю ничего меньшего. Наверное, даже более громче, чем то, что было в матче группового этапа. Это финал. Я уже много раз оказывался в такой ситуации. Я доволен тем, как чувствую себя и играю. Надеюсь, завтра я смогу показать свою игру», — приводятся слова Джоковича в социальной сети X (ранее Twitter) The Tennis Letter.

Напомним, в полуфинале турнира Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса, а Синнер одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым.