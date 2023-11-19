Итоговый турнир ATP — 2023: результаты матчей 18 ноября, турнирная сетка

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В Турине на Итоговом турнире ATP состоялись полуфинальные матчи в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр 18 ноября.

Итоговый чемпионат ATP

Одиночный разряд

1/2 финала

Янник Синнер (Италия, 4) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Карлас Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 6:2.

Финал между Синнером и Джоковичем пройдёт 19 ноября и начнётся в 20:00 мск.

Парный разряд

1/2 финала

Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) (5) — Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) (3) — 7:5, 6:4.

Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) (6) — Эдуард Роже-Васслен (Франция)/Сантьяго Гонсалес (Мексика) (4) — 7:6 (7:5), 3:6, [10:7].

Финал Гранольерс/Себальос — Рам/Солсбери пройдёт 19 ноября и начнётся в 17:00 мск.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября. Действующим чемпионом в одиночном разряде является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович. В парном разряде в 2022 году победили Раджив Рам и Джо Солсбери.

Напомним, победительницей Итогового турнира WTA стала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финале турнира разгромила американку Джессику Пегулу. В паре на турнире победили россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд.