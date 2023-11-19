Джокович сравнил Алькараса с Надалем

Сербский теннисист Новак Джокович сравнил Карлоса Алькараса с Рафаэлем Наделем.

«Не знаю. Это разные игроки. С точки зрения, возможно, замечательного события и ощущения напряжения на корте, которое он приносит, да, есть некоторое сходство. Но он совершенно другой игрок, чем Надаль.

Он один из самых совершенных игроков, с которыми я когда-либо встречался в своей карьере. Для его возраста весьма впечатляет то, что он уже несколько лет стабильно играет хорошо, и он самый молодой номер 1 в мире, который у нас когда-либо был. Это уже блестящая карьера, и я думаю, совершенно очевидно, что в ближайшие годы его ждёт блестящая карьера, полная успеха. Он ещё очень, очень молод.

Но да, он действительно раскрывает во мне всё самое лучшее. Он заставляет меня готовиться к матчу как можно лучше. Именно здесь я бы, наверное, сравнил это с подготовкой, которую я проводил в матчах против Надаля или Федерера, где мне приходилось каждый раз выходить на пик своих способностей, чтобы победить их», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Джокович обыграл Алькараса в полуфинале Итогового турнира ATP.