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Итоговый турнир ATP — 2023: расписание матчей 19 ноября

Итоговый турнир ATP — 2023: расписание матчей 19 ноября
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Сегодня, 19 ноября, в Турине завершается Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей заключительного игрового дня.

Итоговый турнир ATP, парный разряд

Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) (5) — Раджив Рам (США)/Джо Солсбери (Великобритания) (6) — начало матча не ранее 17:00 мск.

Итоговый турнир ATP, одиночный разряд

Янник Синнер (Италия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — начало матча не ранее 20:00 мск.

Напомним, Джокович является действующим победителем турнира. Рекордсменами по количеству титулов являются Новак Джокович и Роджер Федерер – у обоих по шесть трофеев. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные $ 15 млн.

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