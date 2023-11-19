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Видеообзор поединка Джоковича с Алькарасом в полуфинале Итогового чемпионата ATP — 2023

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия).

В полуфинале соревнований Джокович (1) нанёс поражение двукратному чемпиону турниров «Большого шлема», второй ракетке мира представителю Испании Карлосу Алькарасу (2) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Алькарас выполнил 10 эйсов, сделал одну двойную ошибку и не использовал ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперника.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

За титул на Итоговом чемпионате АТР Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером (5).