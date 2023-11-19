102-я ракетка мира Лиам Броэди заменит травмированного Энди Маррея на Кубке Дэвиса

102-я ракетка мира Лиам Броэди заменит травмированного Энди Маррея в составе сборной Великобритании на Кубке Дэвиса.

29-летний Броэди выразил сожаление по поводу травмы трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» в своих социальных сетях.

«Я не хотел, чтобы меня вызвали в нашу команду из-за травмы Энди. Но, как бы то ни было, я очень горжусь тем, что представляю Великобританию, и с нетерпением жду, когда смогу помочь своей команде любым доступным мне способом», — написал спортсмен.

В одиночном разряде за сборную выступят Кэмерон Норри (18-я ракетка мира) и Джек Дрейпер (82-я ракетка мира). В парном разряде сыграют Нил Скупски и Джо Солсбери.

Напомним, матчи «Финала восьми» состоятся с 21 по 26 ноября в Малаге (Испания). В четвертьфинале сборная Великобритании встретится с командой Сербии